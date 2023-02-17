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В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминалов

В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминалов В рамках второй фазы развития Бакинского международного морского торгового порта предусмотрено строительство интермодальных и мультимодальных терминалов.
Инфраструктура
17 февраля 2023 г. 20:19
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминалов

В рамках второй фазы развития Бакинского международного морского торгового порта предусмотрено строительство интермодальных и мультимодальных терминалов.

Об этом сообщил Report начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, эти терминалы послужат развитию порта, привлечению дополнительных грузов: "Интермодальные и мультимодальные терминалы позволят нам осуществлять перевалку грузов, поступающих в Бакинский порт. Эти терминалы, которые имеются в самых развитых портах мира, могут создать условия для привлечения в регионе еще большего количества грузов. Эти терминалы позволят находить быстрые логистические решения для грузов, поступающих в Средний коридор".

X.Гасанли сказал, что работа по подготовке технико-экономического обоснования по II фазе Бакинского порта близится к завершению: "Ожидается, что к концу этого - началу следующего года начнется строительство второй фазы Бакинского порта".

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Версия на азербайджанском языке Bakı limanında intermodal və multimodal terminalların tikintisi planlaşdırılır

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