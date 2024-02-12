В Бакинском порту объем транзита грузов из Азии в Швейцарию увеличился в 4 раза

В 2023 году через Бакинский порт из Азии в Швейцарию перевезено более 551 740 тонн грузов, что в 3,8 раза больше, чем в 2022 году.

В 2023 году через Бакинский порт из Азии в Швейцарию перевезено более 551 740 тонн грузов, что в 3,8 раза больше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", об этом говорилось на встрече посла Швейцарии в Азербайджане Томаса Штеля с генеральным директором бакинского порта Талехом Зиядовым.

На встрече обсуждались направления сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках Швейцарской программы сотрудничества на 2022-2025 годы.

Посол проинформирован о стратегической роли Бакинского порта в Среднем коридоре для устойчивого регионального сообщения.

Было подчеркнуто, что устойчивость операций и экологически безопасные решения в портовой деятельности являются приоритетными для Бакинского порта.