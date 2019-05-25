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В Бакинском порту может быть построен Терминал удобрений

В Бакинском порту может быть построен Терминал удобрений

На территории нового Бакинского порта в поселке Алят Гарадагского района Баку планируется строительство терминала удобрений. 

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

"У стран Средней Азии существует большой потенциал по экспорту удобрений. С учетом этого, в Туркменистане в прошлом году был запущен терминал удобрений. Азербайджан также работает в этом направлении. В настоящее время  Бакинским портом ведутся работы по техническому обоснованию, и мы надеемся, что здесь тоже будет построен терминал удобрений", - сказал Т.Зиядов.

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