​В Бакинском международном морском торговом порту строится новая пристань

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Дан старт одному из основных этапов строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) в поселке Алят Гарадагского района. В рамках этого этапа планируется строительство пристани и универсального терминала сухих грузов и контейнеров, состоящего из 4-х причалов для судов типа Ro-Ro.

Как сообщили Report в БММТП, сейчас на территории морского порта идут тяжелые работы: "При строительстве паромного терминала также велись подготовительные работы для строительства пристани. Были сооружены сваи, использованы тонны арматуры. Поэтому необходимо было как можно скорее приступить к работам".

Глобальный мировой кризис, затронувший все сферы экономики, также повлиял на строительство порта: "Однако правительство предпринимает все меры для продолжения строительства. Строительство порта требует много сил и расходов, ежемесячно необходимо как минимум 50 млн. манатов. Однако морской порт - одно из самых перспективных направлений транспортной сферы".

Источник отметил, что строящаяся пристань протяженностью 300 метров предназначена также для перевозки высокотоннажных грузов (TİR).

Проект порта разработан нидерландской компанией Royal Haskoning, которая использовала при строительстве миллионы кубометров земли со специфическими свойствами.

Отметим, что в целом предусматривается строительство 8 пристаней. Кроме пристани для судов типа ро-ро, будет сооружена пристань протяженностью 650 метров для одновременной стоянки четырех судов. В то же время, ведутся работы на пристани для сухогрузов.

В БММТП сообщили, что строительство этой пристани сыграет большую роль в международных морских грузоперевозках. Источник отмечает, что Турция, грузоперевозки которой зависят, в основном, от автомобильного транспорта, проявляет особое внимание к данному проекту: "На сегодняшний день их грузоперевозки требуют слишком много затрат. Эта страна не имеет выхода в Азию, поэтому как Бакинский международный морской торговый порт, так и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс важны для Турции. Турецкая сторона с нетерпением ожидает сдачи порта в эксплуатацию, потому что сейчас они осуществляют перевозки через Иран и часто сталкиваются с проблемами. Однако с открытием этого пути европейские товары через Азербайджан потекут в Китай и обратно".

Наряду с Турцией, Иран также проявляет интерес к порту. Недавно председатель и исполнительный директор правления Организации свободной торговой и промышленной зоны Энзели Ирана Рза Масрур нанес визит в порт и выразил заинтересованность в сотрудничестве.

Если не возникнет материальных трудностей, строительство пристани, предназначенной для принятия судов типа ро-ро, планируется завершить в июле-августе этого года.

Отметим, что в порту построена паромная пристань, способная принять одновременно два парома. Для обслуживания паромной пристани построены 2 соединяющих железнодорожно-паромных причала, протяженностью 79 метров каждая и служебный причал, протяженностью 809 метров. На первом этапе грузовой перевал порта составит 10 миллионов тонн грузов и 50 тысяч контейнеров в год. На втором этапе мощность грузового перевала порта достигнет 17 миллионов тонн грузов и 150 тысяч контейнеров, а по окончании третьего этапа – 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион контейнеров.