При Бакинском международном автовокзале создана специальная комиссия

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ После замены руководства Бакинского международного автовокзала (БМА) дан старт устранению существующих недостатков. На первоначальном этапе создана специальная комиссия по контролю над продажей билетов. Об этом сообщила Report руководитель отдела по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Шафа Мехмангызы.

"После назначения Сеймура Асланова руководителем организации, в БМА начались основательные реформы. Создана специальная комиссия по контролю над продажей билетов, чтобы исключить случаи злоупотребления. Теперь пресечена незаконная продажа билетов", - сообщила Ш.Мехмангызы.

Она также добавила, что проводятся меры по усовершенствованию системы онлайн-продажи пассажирских билетов. Так, если сейчас в электронной системе можно приобрести билет только в одном направлении, после усовершенствования пассажиры смогут покупать билеты в обоих направлениях: "Пока купившие онлайн-билеты пассажиры не займут свои места, автобусы не покинут территорию. Таким способом защищаются права пассажиров".

Кроме того, введен запрет на въезд на территорию Бакинского международного автовокзала посторонних транспортных средств.

К новшествам относится также создание "горячей линии". В рамках реформ предусматривается также усовершенствование этого сервиса.