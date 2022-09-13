В Бакинском метрополитене возникла неисправность поезда

Некоторое время назад в одном из поездов Бакинского метрополитена, курсирующем по линии "Ичеришехер - Ази Асланов", возникла неисправность. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов. По его словам, неисправнос

Сегодня в одном из поездов Бакинского метрополитена, курсирующем по линии "Ичеришехер - Ази Асланов", возникла неисправность.



Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.



По его словам, неисправность возникла, когда поезд находился на станции "Гянджлик". По этой причине поезд был отправлен в депо, а на линию был выведен новый состав.



"Без учета интервала это привело к задержке в общей сложности на 7,5 минут. В настоящее время проблема с интервалом почти решена. Есть некоторые проблемы на линии "Мемар Аджами" - "Дарнагюль". Мы их решаем", - отметил представитель метрополитена.