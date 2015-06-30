В Бакинском метрополитене волонтеры продолжат работу еще два дня

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Несмотря на завершение I Европейских игр "Баку-2015", часть иностранных гостей все еще находится в Азербайджане. В то же время, организаторы большого спортивного мероприятия также некоторое время останутся в Баку. С учетом этого руководство ЗАО "Бакинский метрополитен" приняло решение продлить работу волонтеров на основных станциях до 1 июля.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", на станциях метро "Ичеришехер", "Сахиль", "Низами", "28 Мая" и "Короглу" волонтеры осуществляют дежурство в прежнем порядке.