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    ​В бакинском метрополитене увеличено количество поездов

    В связи с высокой плотностью пассажирского потока, ЗАО уменьшил интервал движения поездов

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ После праздничных дней, Бакинский метрополитен вновь перешел на прежний график работы. Если в праздничные дни пассажиров обслуживали 24 состава поездов, то в настоящее время на линии находятся 30 поездов.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    По его словам, из-за увеличения пассажирского потока в будние дни, сокращен интервал движения поездов: "С сегодняшнего дня услугами метрополитена пользуются примерно около 650 тыс. пассажиров". 

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