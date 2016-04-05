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    ​В Бакинском метрополитене усилены меры безопасности

    На станции метро привлечены дополнительные силы

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Полиция усилила контроль над передвижением пассажиров в Бакинском метрополитене. С сегодняшнего утра полиция приступила к серьезным проверкам на всех станциях метро.

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    "Каждый пассажир проверяется специальными приборами у входа на станцию. Полиция усилила меры безопасности на всех метростанциях в целях предотвращения возможных провокаций в связи с событиями на фронте. Кроме того, на станции привлечены дополнительные силы". 

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