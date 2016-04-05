​В Бакинском метрополитене усилены меры безопасности

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Полиция усилила контроль над передвижением пассажиров в Бакинском метрополитене. С сегодняшнего утра полиция приступила к серьезным проверкам на всех станциях метро.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"Каждый пассажир проверяется специальными приборами у входа на станцию. Полиция усилила меры безопасности на всех метростанциях в целях предотвращения возможных провокаций в связи с событиями на фронте. Кроме того, на станции привлечены дополнительные силы".