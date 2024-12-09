О нас

В Бакинском метрополитене пронумеруют входы и выходы станций

В Бакинском метрополитене пронумеруют входы и выходы станций В Бакинском метрополитене с целью упрощения навигации впервые будут присвоены порядковые номера всем входам и выходам станций.
Инфраструктура
9 декабря 2024 г. 15:35
В Бакинском метрополитене пронумеруют входы и выходы станций

В Бакинском метрополитене с целью упрощения навигации впервые будут присвоены порядковые номера всем входам и выходам станций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Отмечается, что в связи с этим заменяются навигационные указатели на платформах, в вестибюлях, переходах и входных зонах станций метро.

"Данное нововведение также обеспечит более легкое и быстрое оформление заявок по проекту "Доступное метро". Возможности системы нумерации будут широко использоваться при внедрении современных электронных, мобильных и других навигационных систем. В связи с этим проводятся мониторинги, также планируется введение ряда других новшеств", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metropolitenində stansiyaların çıxışları nömrələnir

Другие новости из категории

Пассажиропоток в Бакинском аэропорту вырос на 26%
Пассажиропоток в Бакинском аэропорту вырос на 26%
9 декабря 2024 г. 16:02
Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области управления водными ресурсами
ФотоАзербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области управления водными ресурсами
9 декабря 2024 г. 11:29
Запущен новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт
Запущен новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт
9 декабря 2024 г. 10:57
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта
9 декабря 2024 г. 08:24
В Баку на еще одном участке обновлены пешеходные переходы 
ФотоВ Баку на еще одном участке обновлены пешеходные переходы 
7 декабря 2024 г. 12:14
Новый экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт будет отправляться от станции метро 20 Января
Новый экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт будет отправляться от станции метро "20 Января"
6 декабря 2024 г. 20:35
В Баку установлены очередные дорожные знаки для автобусных полос
ФотоВ Баку установлены очередные дорожные знаки для автобусных полос
6 декабря 2024 г. 17:51
В Азербайджане могут внести поправки в закон Об автодорогах
В Азербайджане могут внести поправки в закон "Об автодорогах"
6 декабря 2024 г. 15:44
В некоторых частях Баку и Абшерона возникнут перебои в водоснабжении
В некоторых частях Баку и Абшерона возникнут перебои в водоснабжении
6 декабря 2024 г. 15:38
Определена стоимость I этапа реконструкции Верхне-Ширванского канала
Определена стоимость I этапа реконструкции Верхне-Ширванского канала
6 декабря 2024 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi