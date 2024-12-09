В Бакинском метрополитене пронумеруют входы и выходы станций

В Бакинском метрополитене с целью упрощения навигации впервые будут присвоены порядковые номера всем входам и выходам станций.

В Бакинском метрополитене с целью упрощения навигации впервые будут присвоены порядковые номера всем входам и выходам станций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Отмечается, что в связи с этим заменяются навигационные указатели на платформах, в вестибюлях, переходах и входных зонах станций метро.

"Данное нововведение также обеспечит более легкое и быстрое оформление заявок по проекту "Доступное метро". Возможности системы нумерации будут широко использоваться при внедрении современных электронных, мобильных и других навигационных систем. В связи с этим проводятся мониторинги, также планируется введение ряда других новшеств", - говорится в сообщении.