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В Бакинском метро произошло задымление в вагоне поезда

В Бакинском метро произошло задымление в вагоне поезда На станции метро "Гянджлик" в вагоне поезда, движущегося по маршруту "Ичеришехер - Хази Асланов", задымилось электронное устройство одного из пассажиров.
Инфраструктура
5 июля 2022 г. 15:09
В Бакинском метро произошло задымление в вагоне поезда

На станции метро "Гянджлик" в вагоне поезда, движущегося по маршруту "Ичеришехер - Хази Асланов", задымилось электронное устройство одного из пассажиров.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Пассажиры сразу же сошли с поезда. Машинист и полицейский осмотрели вагон, где не было обнаружено каких-либо проблем, после чего пассажиры были отправлены этим поездом. В результате произошла 3-минутная задержка в движении поездов.

Призываем всех пассажиров, учитывая особенности метрополитена, соблюдать осторожность при использовании электронных устройств в метрополитене", - отметил Б.Мамедов.

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