В Бакинском метро произошло задымление в вагоне поезда

На станции метро "Гянджлик" в вагоне поезда, движущегося по маршруту "Ичеришехер - Хази Асланов", задымилось электронное устройство одного из пассажиров.

На станции метро "Гянджлик" в вагоне поезда, движущегося по маршруту "Ичеришехер - Хази Асланов", задымилось электронное устройство одного из пассажиров.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Пассажиры сразу же сошли с поезда. Машинист и полицейский осмотрели вагон, где не было обнаружено каких-либо проблем, после чего пассажиры были отправлены этим поездом. В результате произошла 3-минутная задержка в движении поездов.

Призываем всех пассажиров, учитывая особенности метрополитена, соблюдать осторожность при использовании электронных устройств в метрополитене", - отметил Б.Мамедов.