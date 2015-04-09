Бакинский метрополитен изменит график работы

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Бакинский метрополитен" изменится график работы. Это произойдет во время проведения первых Европейских игр "Баку 2015". Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

По его словам, с целью организации беспрепятственного и комфортного передвижения пассажиров во время международных соревнований 12-28 июня в метро увеличат рабочие часы: "Так, в эти даты метрополитен будет работать с 06:00 до 01:00. Однако в дни открытия и закрытия первых Европейских игр рабочие часы могут быть продлены до 02:00".

Отметим, что в обычные дни ЗАО "Бакинский метрополитен" работает с 06:00 до 24:00.