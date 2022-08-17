В бакинском метро звучат песни Муслима Магомаева

Сегодня в честь 80-летнего юбилея всемирно известного азербайджанского оперного и эстрадного исполнителя, композитора Муслима Магомаева на станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" звучат его песни.

Сегодня в честь 80-летнего юбилея всемирно известного азербайджанского оперного и эстрадного исполнителя, композитора Муслима Магомаева на станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" звучат его песни.

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

Сегодня на станциях метро на электронных мониторах размещены постеры, напоминающие о юбилее М.Магомаева.

Кроме того, в знак особого уважения к творчеству гениального исполнителя на всех станциях метро звучат музыкальные отрывки в его исполнении.

В музыкальную программу вошли песни из репертуара М.Магомаева на азербайджанском языке и языке народов мира.

М.Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. В 31 год ему было присвоено звание Народный артист СССР, награжден орденами "Шохрат" и "Истиглал", а также многими медалями и орденами бывшего СССР и Азербайджана.