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В бакинском метро звучат песни Муслима Магомаева

В бакинском метро звучат песни Муслима Магомаева Сегодня в честь 80-летнего юбилея всемирно известного азербайджанского оперного и эстрадного исполнителя, композитора Муслима Магомаева на станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" звучат его песни.
Инфраструктура
17 августа 2022 г. 09:57
В бакинском метро звучат песни Муслима Магомаева

Сегодня в честь 80-летнего юбилея всемирно известного азербайджанского оперного и эстрадного исполнителя, композитора Муслима Магомаева на станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" звучат его песни.

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

Сегодня на станциях метро на электронных мониторах размещены постеры, напоминающие о юбилее М.Магомаева.

Кроме того, в знак особого уважения к творчеству гениального исполнителя на всех станциях метро звучат музыкальные отрывки в его исполнении.

В музыкальную программу вошли песни из репертуара М.Магомаева на азербайджанском языке и языке народов мира.

М.Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. В 31 год ему было присвоено звание Народный артист СССР, награжден орденами "Шохрат" и "Истиглал", а также многими медалями и орденами бывшего СССР и Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda Müslüm Maqomayevin mahnıları səsləndirilir

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