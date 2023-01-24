В Бакинском метро запущен новый состав

ЗАО "Бакинский метрополитен" выпустил на линию еще один новый состав.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, таким образом, количество поездов нового поколения увеличилось до 21, а количество вагонов - до 105.
4 новых состава поездов 4-го поколения (всего 20 вагонов) были доставлены в Баку в конце 2022 года. В системе микроклиматического контроля установлены более мощные кондиционеры, рассчитанные на климатические условия Баку. Одним из важных традиционных преимуществ пассажирских перевозок является наличие прямого перехода из вагона в вагон, что существенно увеличило пассажировместимость салона. Головные вагоны рассчитаны на 315 пассажиров, а средние - на 329. Количество мест - 38 в головных вагонах и 44 в средних. В вагонах предусмотрены многофункциональные зоны для пассажиров, а также места для инвалидных колясок в головных вагонах. Более широкие двери позволяют пассажирам более комфортно входить и выходить из вагонов.
Как и в вагонах, привезенных в прошлом году, в этих вагонах ручки расположены с учетом плотности пассажиров. Ручки особой геометрической формы, свисающие с потолка, особенно в зонах входа в вагоны, позволяют оптимизировать комфорт пассажиров в условиях переполненности.
Новый поезд, как и предыдущие, будет курсировать по маршруту ”Ази Асланов - Дарнагюль". В настоящее время 3 из 21 новых поездов обслуживают пассажиров красной линии (“Ичеришехер-Ази Асланов”).