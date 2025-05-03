В бакинском метро зафиксированы перебои с энергоснабжением, движение поездов замедлено

Сегодня на станциях метро "Ази Асланов" и "Халглар Достлугу" возникли перебои в подаче электроэнергии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".
В связи с этим были оперативно подключены дизель-генераторы метрополитена для обеспечения бесперебойного движения поездов по указанному направлению.
Отмечается, что в работе поездов наблюдаются частичные задержки. Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, соблюдать правила пользования метрополитеном и требования безопасности.