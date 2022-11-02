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В бакинском метро выпустили на линию 7-вагонные составы

В бакинском метро выпустили на линию 7-вагонные составы На фиолетовой ветке ЗАО "Бакинский метрополитен“ - на обоих путях участка "Ходжасан - 8 ноября" введены в эксплуатацию 7-вагонные составы.
Инфраструктура
2 ноября 2022 г. 11:14
В бакинском метро выпустили на линию 7-вагонные составы

На фиолетовой ветке ЗАО "Бакинский метрополитен“ - на обоих путях участка "Ходжасан - 8 ноября" введены в эксплуатацию 7-вагонные составы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что пассажирские платформы на строящихся линиях метро рассчитаны на движение 7-вагонных поездов. Поскольку на фиолетовой ветке, введенной в эксплуатацию в 2016 году, было всего две станции, курсирование 5-вагонных поездов было признано наиболее целесообразным. Сейчас на ветке действуют три станции, в ближайшем будущем будет введено в эксплуатацию электрическое депо и еще одна станция. По этой причине в соответствии с техническими требованиями осуществлен переход на движение составов 7-вагонного формирования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunda 7 vaqonlu qatarlar xəttə buraxılıb

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