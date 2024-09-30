В бакинском метро возникла задержка в движении поездов

В движении поездов на линии "Дарнагюль" - "Ази Асланов" произошла четырехминутная задержка.

В движении поездов на линии "Дарнагюль" - "Ази Асланов" произошла четырехминутная задержка.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, причиной этого стала необходимость проверить исправность двери из-за поступившего сигнала о сбое на участке "28 Мая - Гянджлик".

"Согласно нормативным требованиям, пассажиры были высажены на станции "Гянджлик" для проведения повторной проверки. Поскольку никаких проблем обнаружено не было, поезд продолжил движение с пассажирами со станции "Нариман Нариманов". В результате возникла дополнительная задержка в 4 минуты сверх интервала. Задержка будет устранена в короткие сроки путем подачи резервного поезда на линию", - сказал Б.Мамедов.

Он также призвал пассажиров не создавать помехи работе дверей вагонов, что приводит к общим задержкам.