В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов

На станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" проезд можно будет оплачивать посредством банковских карт.

На станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" проезд можно будет оплачивать посредством банковских карт.

Об этом агентству Report сообщил источник в правительстве.

По его словам, ООО K Group, владеющее товарным знаком BakıKart, протестировало новую технологию в бакинском метро: "После обновления программного обеспечения турникетов на станциях будет внедрена система оплаты NFC (Near Field Communication). Это позволит совершать платежи не только посредством банковских карт, но и с помощью мобильных телефонов, "умных" часов и колец. Эти работы планируется завершить до конца года".