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В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов

В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов На станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" проезд можно будет оплачивать посредством банковских карт.
Инфраструктура
4 октября 2021 г. 16:13
В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов

На станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" проезд можно будет оплачивать посредством банковских карт.

Об этом агентству Report сообщил источник в правительстве.

По его словам, ООО K Group, владеющее товарным знаком BakıKart, протестировало новую технологию в бакинском метро: "После обновления программного обеспечения турникетов на станциях будет внедрена система оплаты NFC (Near Field Communication). Это позволит совершать платежи не только посредством банковских карт, но и с помощью мобильных телефонов, "умных" часов и колец. Эти работы планируется завершить до конца года".

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Версия на английском языке Baku Metro to introduce payment via smart rings, watches
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda "ağıllı" üzük və saatla ödəniş etmək mümkün olacaq

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