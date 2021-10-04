В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов

На станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" проезд можно будет оплачивать посредством банковских карт.
Об этом агентству Report сообщил источник в правительстве.
По его словам, ООО K Group, владеющее товарным знаком BakıKart, протестировало новую технологию в бакинском метро: "После обновления программного обеспечения турникетов на станциях будет внедрена система оплаты NFC (Near Field Communication). Это позволит совершать платежи не только посредством банковских карт, но и с помощью мобильных телефонов, "умных" часов и колец. Эти работы планируется завершить до конца года".