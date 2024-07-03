В бакинском метро в преддверии COP29 будет создано 10 информационных киосков

На станциях Бакинского метрополитена будет создано 10 информационных киосков.

На станциях Бакинского метрополитена будет создано 10 информационных киосков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", целью их создания является оптимизация деятельности волонтеров и помощь в информировании гостей и жителей столицы в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В связи с этим в январе был утвержден план мероприятий и ведется соответствующая работа. Основные ремонтные и подготовительные работы планируется завершить до 10 октября, а затем применить соответствующие механизмы контроля в период COP29.