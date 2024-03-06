В бакинском метро увеличилось число пользователей QR-билетов

В Бакинском метрополитене все больше людей оплачивают проезд с помощью QR-кода.

В Бакинском метрополитене все больше людей оплачивают проезд с помощью QR-кода.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", за месяц данным способом произвели оплату 148 025 пассажиров.

Наибольшее количество оплат с помощью созданного QR-билета зарегистрировано на станции "28 мая" – этим способом воспользовались 14 216 пассажиров. Максимальное число сканирований QR-билетов пришлось на 27 февраля - 6 858.

В целом, если 1 февраля QR-билетами воспользовались 4 823 человека, после 19 февраля количество пользователей в будни превышало 6000 в день.

Система оплаты с помощью QR-билетов введена в эксплуатацию на всех станциях Бакинского метрополитена 31 декабря 2023 года.