В бакинском метро увеличилось число пользователей QR-билетов

В Бакинском метрополитене все больше людей оплачивают проезд с помощью QR-кода.

В Бакинском метрополитене все больше людей оплачивают проезд с помощью QR-кода.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", за первые 6 месяцев текущего года данным способом произвели оплату 1 млн 725 тыс. 35 пассажиров.

В июне количество пользователей, оплативших проезд с помощью QR-билетов, увеличилось на 66,6% по сравнению с маем (447 237 пассажиров) и составило 745 138 пассажиров. В среднем ежедневное количество пассажиров, пользующихся этим способом оплаты в метро, впервые за месяц превысило отметку в 20 тыс. и составило 24 838 человек.

Наибольшее количество пассажиров за месяц зарегистрировано 28 июня - 38 890 человек в день. В мае рекордный показатель составлял 22 055 пассажиров. В целом, с 14 июня количество пользователей QR-билетов в рабочие дни возросло и превысило 30 000 человек.

Система оплаты с помощью QR-билетов введена в эксплуатацию на всех станциях Бакинского метрополитена 31 декабря 2023 года.