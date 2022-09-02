В бакинском метро установят шесть новых вентиляторов

В Азербайджан завезены шесть новых вентиляторов, закупленных ЗАО "Бакинский метрополитен" у российского машиностроительного завода "Вентпром".

В Азербайджан завезены шесть новых вентиляторов, закупленных ЗАО "Бакинский метрополитен" у российского машиностроительного завода "Вентпром".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.

Вентиляторы российской компании отличаются эффективностью и превосходят по качеству, техническим параметрам другие аналоги в мире.

Данное оборудование более приемлемо с экономической точки зрения, удобен процесс обслуживания, ремонта и инспекции. Оно экономичнее в плане электроэнергии, а шкафы управления являются преобразователями частот. Обслуживание сервера проще и легче, компания выполняет его в несколько раз чаще, чем другие иностранные производители - в течение двух недель.

Закуплены вентиляторы двух типов. Четыре самых мощных типа "VOM 24-R" мощностью 75 кВт предназначены для вентиляции тоннелей. Еще 2 вентилятора типа "VOM 20" имеют мощность 55 кВт. Они будут служить для вентиляции станций и близлежащих к ним туннелей.

Новые вентиляторы будут установлены на "красной линии" в направлении станций метро "Гара Гараев - Нефтчиляр" и "Ахмедлы - Ази Асланов", а также на "зеленой линии" в направлении "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи". Работы в этом направлении уже начаты.

Наряду с этим, планомерно продолжаются работы по улучшению системы естественной вентиляции в тоннелях и на станциях метрополитена. С этой целью в 2022 году также предусматривается закупка и установка демпферов.