В Бакинском метро установлены еще четыре мощных вентилятора и шесть демпферов

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершил работы по установке еще четырех мощных вентиляторов и шести демпферов.

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершил работы по установке еще четырех мощных вентиляторов и шести демпферов.

Как сообщает Repоrt, также проводятся работы по замене двух устаревших вентиляторов современными аналогами.

Четыре новых вентилятора установлены на путях "Ахмедли-Ази Асланов", станциях "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" (2 вентилятора). Начаты работы по установке двух вентиляторов на путях "Ахмедли-Ази Асланов" и "Гара Гараев-Нефтчиляр".

Применение демпферов началось с 2019 года. До сих пор на "зеленой" и "красной" ветках были установлены 15 демпферов. На "фиолетовой" ветке в настоящее время используется 86 демпферов.