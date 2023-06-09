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В Бакинском метро установлены еще четыре мощных вентилятора и шесть демпферов

В Бакинском метро установлены еще четыре мощных вентилятора и шесть демпферов ЗАО "Бакинский метрополитен" завершил работы по установке еще четырех мощных вентиляторов и шести демпферов.
Инфраструктура
9 июня 2023 г. 14:57
В Бакинском метро установлены еще четыре мощных вентилятора и шесть демпферов

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершил работы по установке еще четырех мощных вентиляторов и шести демпферов.

Как сообщает Repоrt, также проводятся работы по замене двух устаревших вентиляторов современными аналогами.

Четыре новых вентилятора установлены на путях "Ахмедли-Ази Асланов", станциях "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" (2 вентилятора). Начаты работы по установке двух вентиляторов на путях "Ахмедли-Ази Асланов" и "Гара Гараев-Нефтчиляр".

Применение демпферов началось с 2019 года. До сих пор на "зеленой" и "красной" ветках были установлены 15 демпферов. На "фиолетовой" ветке в настоящее время используется 86 демпферов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda daha 4 güclü ventilyator və 6 dempfer quraşdırılıb

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