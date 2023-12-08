В бакинском метро услугой сопровождения воспользовались более 800 маломобильных пассажиров с начала года

В бакинском метрополитене услугой сопровождения, предоставляемой для маломобильных групп населения, воспользовались 837 пассажиров в январе-ноябре этого года.

В бакинском метрополитене услугой сопровождения, предоставляемой для маломобильных групп населения, воспользовались 837 пассажиров в январе-ноябре этого года.

Как сообщили Report в столичном метрополитене, это рекордный показатель по сравнению предыдущими годами.

В 2022 году услугой сопровождения маломобильных групп населения в подземном городском пассажирском транспорте воспользовались 689 человек.

В бакинском метро услуга сопровождения маломобильных групп населения была запущена в 2019.

Прием заявок от пассажиров на предоставление услуги осуществляется ежедневно по телефону поддержки (050) 268 00 65 и через и мобильное приложение Bakumetro.