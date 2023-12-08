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В бакинском метро услугой сопровождения воспользовались более 800 маломобильных пассажиров с начала года

В бакинском метро услугой сопровождения воспользовались более 800 маломобильных пассажиров с начала года В бакинском метрополитене услугой сопровождения, предоставляемой для маломобильных групп населения, воспользовались 837 пассажиров в январе-ноябре этого года.
Инфраструктура
8 декабря 2023 г. 15:45
В бакинском метро услугой сопровождения воспользовались более 800 маломобильных пассажиров с начала года

В бакинском метрополитене услугой сопровождения, предоставляемой для маломобильных групп населения, воспользовались 837 пассажиров в январе-ноябре этого года.

Как сообщили Report в столичном метрополитене, это рекордный показатель по сравнению предыдущими годами.

В 2022 году услугой сопровождения маломобильных групп населения в подземном городском пассажирском транспорте воспользовались 689 человек.

В бакинском метро услуга сопровождения маломобильных групп населения была запущена в 2019.

Прием заявок от пассажиров на предоставление услуги осуществляется ежедневно по телефону поддержки (050) 268 00 65 и через и мобильное приложение Bakumetro.

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Версия на азербайджанском языке Bu il “Əlçatan metro” layihəsi üzrə xidmətdən 800-dən çox sərnişin istifadə edib

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