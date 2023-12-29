В бакинском метро состоялись праздничные программы по случаю Дня солидарности и Нового года

Бакинский метрополитен в этом году по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года на станции ”Ичеришехер " организовал насыщенную праздничную программу для своих пассажиров.

Бакинский метрополитен в этом году по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовал на станции ”Ичеришехер " насыщенную праздничную программу для своих пассажиров.

Как сообщает Report, с 28 декабря на станции выставлен поезд, состоящий из ретро-вагонов, оформленных в соответствии с символикой зимних сказок. Здесь также стартовала выставка, посвященная новогодним традициям и героям народов мира.

Ретро-вагоны будут выставлены до 5 января, а выставка продолжит до 13 числа первого месяца будущего года.

На станции "Ичеришехер" на встречу пассажиров с внучкой Снегурочкой приехал главный праздничный персонаж Нового года Дед Мороз. Различные сказочные персонажи и цирковые артисты также продемонстрировали свое мастерство в шоу, которое длилось более двух часов.

В ходе мероприятия Бахрам Багырзаде провел день подписания книг, написанных им для детей.

Мероприятия продлятся до 30 декабря.

Кроме того, 30 и 31 декабря на 4 станциях пройдут концертные программы с исполнением национальной и мировой музыки в сопровождении мугамного трио и струнного квартета.