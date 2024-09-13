Бакинское метро с понедельника переходит на самое плотное расписание движения

С 16 сентября в бакинском метро вводится самое плотное технически возможное расписание движения поездов в связи с началом осенне-зимнего сезона и увеличением пассажиропотока.

С 16 сентября в Бакинском метро вводится самое плотное технически возможное расписание движения поездов в связи с началом осенне-зимнего сезона и увеличением пассажиропотока.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с началом нового учебного года количество поездов на линиях будет увеличено, движение станет более интенсивным, а интервалы сократятся.

Согласно приказу, подписанному председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" Зауром Гусейновым, утверждено новое расписание движения поездов.

На Зеленой и Красной линиях в часы пик минимальный интервал составит 2 минуты. В другие периоды интервалы будут чуть больше, в зависимости от времени дня и особенностей линий.