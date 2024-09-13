О нас

Бакинское метро с понедельника переходит на самое плотное расписание движения

Бакинское метро с понедельника переходит на самое плотное расписание движения С 16 сентября в бакинском метро вводится самое плотное технически возможное расписание движения поездов в связи с началом осенне-зимнего сезона и увеличением пассажиропотока.
Инфраструктура
13 сентября 2024 г. 14:47
Бакинское метро с понедельника переходит на самое плотное расписание движения

С 16 сентября в Бакинском метро вводится самое плотное технически возможное расписание движения поездов в связи с началом осенне-зимнего сезона и увеличением пассажиропотока.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с началом нового учебного года количество поездов на линиях будет увеличено, движение станет более интенсивным, а интервалы сократятся.

Согласно приказу, подписанному председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" Зауром Гусейновым, утверждено новое расписание движения поездов.

На Зеленой и Красной линиях в часы пик минимальный интервал составит 2 минуты. В другие периоды интервалы будут чуть больше, в зависимости от времени дня и особенностей линий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda texniki cəhətdən mümkün ən sıx hərəkət qrafiki tətbiq ediləcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
С завтрашнего дня в Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов
С завтрашнего дня в Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов
8 сентября 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi