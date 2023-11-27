В Бакинском метро произошла задержка в движении поездов

Сегодня около 08:30 в Бакинском метрополитене произошла задержка в движении поездов по маршруту "Ази Асланов-Дарнагюль".
Как сообщает Report, задержка больше всего ощущалась на станции метро "Мемар Аджеми".
По словам пассажиров, некоторые поезда, курсирующие по маршруту "Дарнагюль - Ази Асланов", приходили с опозданием, высаживали пассажиров, в результате образовалась задержка длительностью в 20 минут.
Руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов сообщил Report, что в настоящее время причины этого выясняются.
"Из-за вероятной неисправности поезда, следовавшего по маршруту "Дарнагюль - Бакмил", пассажиры были высажены на станции "Насими". Для проведения осмотра поезд прибыл на станцию "Мемар Аджеми",- сказал он.