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В Бакинском метро произошла задержка в движении поездов

В Бакинском метро произошла задержка в движении поездов Сегодня около 08:30 в ЗАО "Бакинский метрополитен" произошла задержка в движении поездов по маршруту "Ази Асланов-Дарнагюль"
Инфраструктура
27 ноября 2023 г. 09:24
В Бакинском метро произошла задержка в движении поездов

Сегодня около 08:30 в Бакинском метрополитене произошла задержка в движении поездов по маршруту "Ази Асланов-Дарнагюль".

Как сообщает Report, задержка больше всего ощущалась на станции метро "Мемар Аджеми".

По словам пассажиров, некоторые поезда, курсирующие по маршруту "Дарнагюль - Ази Асланов", приходили с опозданием, высаживали пассажиров, в результате образовалась задержка длительностью в 20 минут.

Руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов сообщил Report, что в настоящее время причины этого выясняются.

"Из-за вероятной неисправности поезда, следовавшего по маршруту "Дарнагюль - Бакмил", пассажиры были высажены на станции "Насими". Для проведения осмотра поезд прибыл на станцию "Мемар Аджеми",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyib

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