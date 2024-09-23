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В бакинском метро произошла задержка в движении поездов

В бакинском метро произошла задержка в движении поездов Из-за неисправности двери вагона в движении поездов на линии "Дарнагюль" - "Ази Асланов" произошла четырехминутная задержка.
Инфраструктура
23 сентября 2024 г. 08:42
В бакинском метро произошла задержка в движении поездов

Из-за неисправности двери вагона в движении поездов на линии "Дарнагюль" - "Ази Асланов" произошла четырехминутная задержка.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"На станции "Эльмляр академиясы" машинист поезда, следовавшего в направлении "Дарнагюль" - "Ази Асланов", произвел осмотр двери в связи с подозрением на неисправность двери последнего вагона. Однако, в соответствии с нормативными требованиями Бакинского метрополитена, возникла необходимость в дополнительном осмотре, поэтому пассажиры были высажены, а поезд отправлен в электродепо. Состав был замещен резервным, в результате чего на линии возникла дополнительная четырехминутная задержка между двумя поездами", - отметил он.

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