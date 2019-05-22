​В Бакинском метро поезда больше не будут застревать в тоннелях

ЗАО "Бакинский метрополитен" приобрело 17 генераторов общей мощностью 39 МВт.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный инженер Бакинского метрополитена Алихан Османов.

По его словам, в настоящее время идет установка генераторов.

"К примеру, на подстанции №215 "Азеришыг" установлены два дизельных генератора емкостью 500 литров каждый. В случае отключения электроэнергии, генераторы смогут обеспечить освещение, работу эскалаторов, системы водоснабжения и вентиляции, а также минимальное движение поездов. То есть поезда не будут застревать в тоннелях", - сказал он.