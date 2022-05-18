В бакинском метро пассажирам пришлось покинуть вагоны

Пассажиров эвакуировали из-за специфического запаха дыма в вагоне поезда, курсирующего по линии Ази Асланов - Дарнагюль.

Пассажиров эвакуировали из-за специфического запаха дыма в вагоне поезда, курсирующего по линии "Ази Асланов" - "Дарнагюль".

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, машинист осмотрел поезд, никаких проблем обнаружено не было.

Однако было решено продолжил путь без пассажиров.

На станции метро "Низами" был проведен повторный осмотр вагона. В интервале поездов между станциями метро "Низами" - "Дарнагюль" и в противоположном направлении образовалась задержка в 3 минуты.