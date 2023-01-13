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В Бакинском метро открылась фотовыставка "Урбицид в Карабахе"

В Бакинском метро открылась фотовыставка "Урбицид в Карабахе" В переходах станции "Нариман Нариманов" Бакинского метрополитена открылась фотовыставка "Урбицид в Карабахе", организованная совместно с Фондом возрождения Карабаха.
Инфраструктура
13 января 2023 г. 12:27
В Бакинском метро открылась фотовыставка Урбицид в Карабахе

В переходах станции "Нариман Нариманов" Бакинского метрополитена открылась фотовыставка "Урбицид в Карабахе", организованная совместно с Фондом возрождения Карабаха.

Как сообщает Report, на выставке экспонируются около 90 фотографий, отображающих разрушения, совершенные армянскими вандалами в Карабахе, а также фотографии наших исторических, культурных и религиозных памятников.

6-месячная выставка организована на основе материалов интернет-ресурса Karabakh.Center, созданного Фондом возрождения Карабаха по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

До сих пор фотовыставка "Урбицид в Карабахе" была организована в Международном аэропорту Гейдар Алиев, на выставке Rebuild Karabakh 2022, крупных торговых центрах, высших учебных заведениях и др.

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Версия на английском языке ФотоBaku metro hosts 'Urbicide in Karabakh' photo exhibition
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunda “Qarabağda Urbisid” fotosərgisi açılıb

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