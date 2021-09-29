В Бакинском метро объем ежедневных пассажироперевозок вырос до 430 тысяч

"Летом этого года Бакинским метро в среднем ежедневно перевозились 399 160 пассажиров. Хотя до пандемии коронавируса (COVID-19), в июне-августе 2019 года, этот показатель составлял 562 892 человека".

"Летом этого года Бакинским метро в среднем ежедневно перевозились 399 160 пассажиров. Хотя до пандемии коронавируса (COVID-19), в июне-августе 2019 года, этот показатель составлял 562 892 человека".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"С сентября в этом показателе начали наблюдаться колебания. С 22 сентября после восстановления занятий в начальных классах ежедневный объем пассажироперевозок в среднем вырос до 430 тыс. человек. Мы продолжим мониторинги после возобновления работы метро по выходным. Я надеюсь, что в будущем число пассажиров вырастет", - добавил он.