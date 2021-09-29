О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бакинском метро объем ежедневных пассажироперевозок вырос до 430 тысяч

В Бакинском метро объем ежедневных пассажироперевозок вырос до 430 тысяч "Летом этого года Бакинским метро в среднем ежедневно перевозились 399 160 пассажиров. Хотя до пандемии коронавируса (COVID-19), в июне-августе 2019 года, этот показатель составлял 562 892 человека".
Инфраструктура
29 сентября 2021 г. 16:55
В Бакинском метро объем ежедневных пассажироперевозок вырос до 430 тысяч

"Летом этого года Бакинским метро в среднем ежедневно перевозились 399 160 пассажиров. Хотя до пандемии коронавируса (COVID-19), в июне-августе 2019 года, этот показатель составлял 562 892 человека".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"С сентября в этом показателе начали наблюдаться колебания. С 22 сентября после восстановления занятий в начальных классах ежедневный объем пассажироперевозок в среднем вырос до 430 тыс. человек. Мы продолжим мониторинги после возобновления работы метро по выходным. Я надеюсь, что в будущем число пассажиров вырастет", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda gündəlik sərnişin daşınmasının sayı 430 minə çatıb

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
27 сентября 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi