Началась подготовка к разделению двух линий Бакинского метро

Инфраструктура
14 августа 2025 г. 19:14
ЗАО "Бакметрополитен" приступило к подготовительным работам по проекту разделения Красной и Зеленой линий метро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Общества.

На начальном этапе начались подготовительные работы для строительства туннеля длиной около 200 метров, который соединит перегон "Джафар Джаббарлы–Низами". В рамках проекта будут вырыты шахты в двух зонах вокруг станции "28 Мая": одна площадка находится на автомобильной парковке на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая, другая - перед станцией. После строительства шахт будут возведены дополнительные подходные пути к основным туннелям.

Строительные работы не будут препятствовать движению автобусов, работе Бакинского железнодорожного вокзала и станции метро "28 Мая". Подземный и наземный транспорт будет функционировать в обычном режиме.

Поэтапная реализация проекта разделения линий метро позволит развивать транспортную инфраструктуру столицы, сокращать пробки и повышать эффективность общественного транспорта. Это также снизит использование личных автомобилей, улучшит движение по городу и оптимизирует планы мобильности.

В результате независимой работы Зеленой и Красной линий повысится безопасность и устойчивость движения. Существующие интервалы в 4 минуты и более на участках до станции "28 Мая" ("Дернегюль–28 Мая" и "Ичеришехер–28 Мая") будут сокращены до минимально возможного времени.

Версия на азербайджанском языке Metronun "Cəfər Cabbarlı-Nizami" xəttində tunelin inşasına hazırlıq işləri başlayır

