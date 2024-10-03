В Бакинском метро мужчина попал под поезд и погиб

В Бакинском метро на станции "28 мая" мужчина упал под прибывающий поезд и погиб.

В Бакинском метро на станции "28 мая" мужчина упал под прибывающий поезд и погиб.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, мужчина упал с платформы в тот момент, когда поезд въезжал на станцию. В соответствии с нормативными требованиями машинист остановил поезд и отключил высоковольтное напряжение на путях.

Несмотря усилия, мужчина погиб, его тело подняли на платформу.

Из-за инцидента движение поездов на линии задержалось на 17 минут. В настоящее время движение восстановлено в соответствии с графиком.