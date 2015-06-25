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    В бакинском метро изменится график работы

    Подземный транспорт перейдет на новый график

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ После церемонии закрытия I Европейских игр "Баку-2015" Бакинский метрополитен вернется к прежнему графику работы. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев. 

    Он подчеркнул, что с 12-го по 28-е июня метро будет работать с 06:00 до 01:00: "Однако после завершения игр метро вновь будет работать до 00:00".

    Отметим, что учитывая высокую плотность пассажиров, время работы метро продлено. В день закрытия игр, так же как и в день открытия, метро будет работать до утра. Так, наблюдается поток пассажиров на станцию метро "Короглу", расположенную вблизи стадиона.

    Добавим, что во время I Европейских игр в Баку городские автобусы работают с 05:00 до 01:00.

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