В бакинском метро изменится график работы

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ После церемонии закрытия I Европейских игр "Баку-2015" Бакинский метрополитен вернется к прежнему графику работы. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Он подчеркнул, что с 12-го по 28-е июня метро будет работать с 06:00 до 01:00: "Однако после завершения игр метро вновь будет работать до 00:00".

Отметим, что учитывая высокую плотность пассажиров, время работы метро продлено. В день закрытия игр, так же как и в день открытия, метро будет работать до утра. Так, наблюдается поток пассажиров на станцию метро "Короглу", расположенную вблизи стадиона.

Добавим, что во время I Европейских игр в Баку городские автобусы работают с 05:00 до 01:00.