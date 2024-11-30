В бакинском метро изменен график движения поездов

С сегодняшнего дня на "зеленой" и "красной" ветках Бакинского метрополитена изменен график движения поездов.

С сегодняшнего дня на "зеленой" и "красной" ветках Бакинского метрополитена изменен график движения поездов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", нововведения внедрены в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией оборотного тупика на станции "Ази Асланов".

В ведомстве отмети, что на время работ поезда будут курсировать по "красной" (от станции "Ичеришехер") и "зеленой" веткам (от станции "Дярнягюль") до станции "Ахмедли". В рабочие дни будет действовать самый плотный график движения поездов, который можно задействовать с технической точки зрения.

В часы пик (07:00-10:00 и 17:30-19:30) на участке "28 Мая" - "Ахмедли" интервал движения поездов составит 2 минуты. На данном участке интервал движения поездов по субботам с 7:00 до 21:00 будет составлять 2,5 минуты, а по воскресеньям в то же время - 3 минуты.

Также с сегодняшнего дня изменено расписание движения поездов в направлении станции "Бакмил". Для обеспечения максимально возможного удобства пассажиров, следующих в направлении станции "Ази Асланов", перевозки на станции не будут приостановлены до завершения капитального ремонта оборотного тупика, то есть движение поездов с этой станции будет организовано только до станции "Ахмедли" и обратно. Интервал движения поездов между двумя упомянутыми станциями составит 10 минут.

В графике движения поездов на участке "Хатаи" - "Джафар Джаббарлы" "зеленой", а также на "фиолетовой" ветках изменений не будет.