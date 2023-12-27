В бакинском метро будут организованы праздничные программы для пассажиров

ЗАО "Бакинский метрополитен" организует праздничные программы для своих пассажиров по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
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С 28 декабря на станции пассажирам будут демонстрироваться ретро-вагоны, украшенные новогодней символикой. В этот же день стартует выставка, посвященная новогодним традициям народов мира.
29-30 декабря на станции пройдут новогодние шоу с участием Деда мороза и Снегурочки, а также различных сказочных персонажей.
С 30 по 31 декабря на четырех станциях - "Ичеришехер", "Сахил","28 мая", "Ельмляр Академиясы" - будут организованы концертные программы.