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В бакинском метро будут организованы праздничные программы для пассажиров

В бакинском метро будут организованы праздничные программы для пассажиров ЗАО "Бакинский метрополитен" организует праздничные программы для своих пассажиров по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 10:23
В бакинском метро будут организованы праздничные программы для пассажиров

ЗАО "Бакинский метрополитен" организует праздничные программы для своих пассажиров по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен", мероприятия по случаю Нового года пройдут на станции "Ичеришехер", расположенной в непосредственной близости от центра города и мест проведения основных мероприятий в столице.

С 28 декабря на станции пассажирам будут демонстрироваться ретро-вагоны, украшенные новогодней символикой. В этот же день стартует выставка, посвященная новогодним традициям народов мира.

29-30 декабря на станции пройдут новогодние шоу с участием Деда мороза и Снегурочки, а также различных сказочных персонажей.

С 30 по 31 декабря на четырех станциях - "Ичеришехер", "Сахил","28 мая", "Ельмляр Академиясы" - будут организованы концертные программы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMetropolitendə sərnişinlər üçün bayram proqramları təşkil ediləcək

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