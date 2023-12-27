В бакинском метро будут организованы праздничные программы для пассажиров

ЗАО "Бакинский метрополитен" организует праздничные программы для своих пассажиров по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

ЗАО "Бакинский метрополитен" организует праздничные программы для своих пассажиров по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен", мероприятия по случаю Нового года пройдут на станции "Ичеришехер", расположенной в непосредственной близости от центра города и мест проведения основных мероприятий в столице.

С 28 декабря на станции пассажирам будут демонстрироваться ретро-вагоны, украшенные новогодней символикой. В этот же день стартует выставка, посвященная новогодним традициям народов мира.

29-30 декабря на станции пройдут новогодние шоу с участием Деда мороза и Снегурочки, а также различных сказочных персонажей.

С 30 по 31 декабря на четырех станциях - "Ичеришехер", "Сахил","28 мая", "Ельмляр Академиясы" - будут организованы концертные программы.