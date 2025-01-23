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В Бакинском метро 90% эскалаторов заменены на современные аналоги

В Бакинском метро 90% эскалаторов заменены на современные аналоги Бакинский метрополитен продолжает масштабную модернизацию своей инфраструктуры, в частности около 90% эскалаторов уже заменены на современные аналоги нового поколения.
Инфраструктура
23 января 2025 г. 10:57
В Бакинском метро 90% эскалаторов заменены на современные аналоги

Бакинский метрополитен продолжает масштабную модернизацию своей инфраструктуры, в частности около 90% эскалаторов уже заменены на современные аналоги нового поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Бакинского метрополитена".

Одним из важнейших нововведений, определяющих новые стандарты безопасности и эффективности работы метро, стал многофункциональный диагностический комплекс. Он позволяет непрерывно отслеживать техническое состояние инфраструктуры и оперативно выявлять потенциальные неисправности.

Для повышения надежности системы энергоснабжения, являющейся основным гарантом бесперебойного движения поездов, на Зеленой и Красной линиях построены 4 новые тяговые подстанции и полностью реконструированы 6 существующих.

Кроме того, для обеспечения энергобезопасности установлены 21 дизель-генератор, которые могут обеспечить движение поездов даже при минимальных требованиях в случае перебоев в подаче электроэнергии.

За последние 20 лет на Зеленой и Фиолетовой линиях построены 7 новых станций. А электродепо "Ходжасан", обеспечивающее работу линий, стало ярким примером инженерно-технических знаний и навыков местных специалистов, подготовленных за 58-летнюю историю Бакинского метрополитена.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosundakı eskalatorların 90 %-i yeni nəsil analoqları ilə əvəzlənib

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