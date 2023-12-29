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В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS

В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS В Международном аэропорту Гейдар Алиев запущено решение Система авторизации проездных документов (Travel Document Authorization System), которое позволит упростить и ускорить процесс прохождения предполетных формальностей, усилить безопасность и сократить
Инфраструктура
29 декабря 2023 г. 10:36
В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS

В Международном аэропорту Гейдар Алиев запущено решение Система авторизации проездных документов (Travel Document Authorization System), которое позволит упростить и ускорить процесс прохождения предполетных формальностей, усилить безопасность и сократить очереди в аэропорту.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Новая система, разработанная компанией TAV Technologies, позволяет пассажирам войти в зону предполетного досмотра, самостоятельно отсканировав посадочный талон. Кроме того, это решение способствует повышению пропускной способности зоны прохождения предполетных формальностей, обеспечив удобство и эффективность.

TDAS независимо от предпочтений пассажиров и политики авиакомпании, поддерживает как бумажные, так и электронные посадочные талоны.

"Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт и безопасность наших пассажиров. Кроме того, новая система позволит устранить зависимость от бумажных посадочных талонов, что способствует повышению экологической устойчивости. Решение TDAS также исключит вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором", - сказал директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает внедрять новые технологии и инновации с целью повышения качества обслуживания пассажиров и создания современной, комфортной инфраструктуры.

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Версия на английском языке Innovative TDAS solution introduced at Baku airport
Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanında innovativ TDAS həlli tətbiq edilib

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