В бакинском аэропорту проходят пожарно-спасательные учения

Силами подразделений пожарной охраны и спасательных команд Главного управления авиационной безопасности ЗАО AZAL проходят учения по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ на различных объектах Международного аэропорта Гейдар Али

Силами подразделений пожарной охраны и спасательных команд Главного управления авиационной безопасности ЗАО AZAL проходят учения по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ на различных объектах Международного аэропорта Гейдар Алиев, среди которых взлетно-посадочная полоса, аэровокзальный комплекс, склад горюче-смазочных материалов, аэронавигационные объекты, ангары воздушных судов и т.д.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Цель учений - проверка уровня подготовки подразделений пожарной охраны и спасательных формирований к ликвидации пожара и спасению пассажиров в условиях повышенной степени сложности, исправности источников противопожарного водоснабжения.

Пожарным расчетам и спасателям необходимо грамотно оценить обстановку, предотвратить усугубление смоделированной чрезвычайной ситуации путем минимизации масштабов пожара и условных разрушений, своевременно организовать поиск пострадавших с их последующей эвакуацией и оказанием первой медицинской помощи.



"В рамках комплексных мер по обеспечению безопасности такие учения проводятся регулярно и являются важной частью подготовки персонала аэропорта к чрезвычайным ситуациям", - сообщили в AZAL.