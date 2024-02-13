В бакинском аэропорту пассажиропоток на международных рейсах вырос на 39% в январе

В Бакинском аэропорту по международным маршрутам перевезено более 437 тыс. пассажиров в январе этого года, что на 39% больше чем в том же месяце 2023 года.

В Бакинском аэропорту по международным маршрутам перевезено более 437 тыс. пассажиров в январе этого года, что на 39% больше чем в том же месяце 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В январе 36 авиакомпаний, в том числе 15 лоукостеров, выполнили 4225 рейсов. На долю иностранных авиакомпаний пришлось 50,8% пассажироперевозок на международных маршрутах. Зарубежные авиакомпании обслужили более 222 тыс., "Азербайджанские авиалинии" - 215 тыс. пассажиров.

В прошлом месяце в направлении Нахчывана перевезено около 47 тыс. пассажиров. Кроме того, количество пассажиров на транзитных рейсах увеличилось на 56% по сравнению с январем прошлого года, до 21 тыс.

"В январе 2024 года из Международного аэропорта Гейдар Алиев открыты новые направления и увеличена частота полетов на популярных маршрутах. Учитывая динамичное развитие авиационной отрасли и растущий спрос на воздушный транспорт, бакинский аэропорт продолжает совершенствовать свою инфраструктуру, услуги и предлагать новые возможности для пассажиров" - говорится в сообщении аэропорта.