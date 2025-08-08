В Бакинском аэропорту память Хокюмы Алиевой почтили минутой молчания

В Международном аэропорту Гейдара Алиева объявлена минута молчания в связи с годовщиной со дня рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Об этом Report сообщили в аэропорту.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Алиева Хокюма Джалил гызы была посмертно удостоена звания "Национальный герой Азербайджана" за проявленный высокий профессионализм, мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время аварии пассажирского самолета типа Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный (Россия).