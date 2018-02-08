В Бакинском аэропорту открылся центр ASEC

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялось официальное открытие Центра эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC).

Как сообщает Report, общая стоимость проекта, который является пилотным для компании Thales, составляет 7 млн евро.

В мероприятии по случаю открытия Центра ASEC приняли участие президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров, посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез, директор Управления воздушного движения - "Азераэронавигация" (AZANS) Фархан Гулиев, генеральный вице-президент компании Thales International Рафаэль Эскинази и др.

Затем Джахангир Аскеров и Рафаэль Эскинази провели переговоры, на которых было обсуждено дальнейшее сотрудничество AZAL и Thales в области гражданской авиации Азербайджана. По итогам переговоров была достигнута договоренность рассмотреть возможность создания в Азербайджане совместного предприятия AZAL и Thales для производства в Азербайджане продукции французской компании.

На сегодняшний день осуществляется более 90 тысяч транзитных пролетов над территорией Азербайджана.

Напомним, что межправительственный меморандум на строительство в Баку Центра ASEC был подписан в марте 2017 года в рамках официального визита президента Азербайджана во Францию.