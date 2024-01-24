В Бакинским аэропорту организована экскурсия для учащихся Школы ADA

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла экскурсия для учащихся Школы ADA, принимающих участие в проекте The Airport Design Challenge, организованном Федеральным управлением гражданской авиации США.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла экскурсия для учащихся Школы ADA, принимающих участие в проекте The Airport Design Challenge, организованном Федеральным управлением гражданской авиации США.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, школьники погрузились в мир авиации и ознакомились с работой одного из крупнейших аэропортов региона.

Во время экскурсии участники посетили различные ключевые объекты и службы, включая Управление воздушным движением "Азераэронавигация" ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), пассажирский и грузовой терминалы, аэродромную и противопожарную службы аэропорта, Управление горюче-смазочных материалов "АзалОйл", а также ангар технического обслуживания. Это позволило им получить уникальное представление о разнообразии процессов, обеспечивающих безопасную и эффективную работу аэропорта.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев постоянно поддерживает инициативы, направленные на развитие образования и профессиональной подготовки в области авиации. Участие наших школьников в международных проектах может стать ключевым фактором в формировании будущего развития авиационной индустрии страны", - сказал директор бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

Экскурсия завершилась встречей участников со специалистами в области авиации. В ходе встречи эксперты поделились своими знаниями и опытом, ответив на вопросы школьников, познакомив их с тонкостями проектирования и эксплуатации аэропортов, а также с современными тенденциями и проблемами, с которыми сталкивается авиационная сфера.