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В Бакинский метрополитен доставят 17 новых эскалаторов

В Бакинский метрополитен доставят 17 новых эскалаторов Делегация ЗАО ”Бакинский метрополитен“ приняла участие в приеме и испытаниях 17 эскалаторов, заказанных для станции B-04 фиолетовой линии.
Инфраструктура
28 июля 2023 г. 13:25
В Бакинский метрополитен доставят 17 новых эскалаторов

Делегация ЗАО ”Бакинский метрополитен“ приняла участие в приеме и испытаниях 17 эскалаторов, заказанных для станции B-04 фиолетовой линии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

С этой целью делегация была командирована в Гамбург (Германия), где ознакомилась с их работой.

На станции “B-04” будут установлены 19 эскалаторов типа Tugela FT-945, предназначенных для станций с неглубоким фундаментом. Два из них были доставлены в Баку в рамках предыдущего заказа.

Эскалаторы планируется доставить в Баку в ближайшие месяцы и начать установку на станции в соответствии с последовательностью строительных работ.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosuna 17 yeni eskalator gətirilir

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