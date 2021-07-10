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В бакинские поселки и села запустят новую маршрутную линию

В бакинские поселки и села запустят новую маршрутную линию Продолжаются работы по исполнению поручения главы государства об улучшении пассажироперевозок в бакинские села и поселки.
Инфраструктура
10 июля 2021 г. 12:48
В бакинские поселки и села запустят новую маршрутную линию

Продолжаются работы по исполнению поручения главы государства об улучшении пассажироперевозок в бакинские села и поселки.

Как передает Report информацию об этом распространило Бакинское транспортное агентство.

Между поселками запущен новый регулярный маршрут под номером 177. Новый маршрут будет пролегать от железнодорожной станции "Пиршаги" до поселка Маштага через поселок Курдаханы, "Лахич баглары" и поселок Нардаран.

За счет организации новой маршрутной линии население "Лахич баглары" в поселке Нардаран будет обеспечено регулярным маршрутом. Таким образом, местные жители смогут посещать учебные заведения, объекты общепита, а в летний период дачи, пляжи, центры отдыха, расположенные вдоль маршрута.

Автобусы на новой линии заработают с 12 июля.

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Версия на азербайджанском языке Bakıətrafı kənd və qəsəbələrə yeni marşrut xətti işləyəcək

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