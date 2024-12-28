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В АЖД внедрена система "единого окна" для грузоперевозок

В АЖД внедрена система "единого окна" для грузоперевозок
Инфраструктура
28 декабря 2024 г. 11:09
В АЖД внедрена система единого окна для грузоперевозок

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) представили грузовладельцам новый цифровой сервис, основанный на принципе "единого окна".

Как сообщили Report в АЖД, внедрение системы стало частью расширения сотрудничества по цифровизации инфраструктуры со странами транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад".

Среди ключевых нововведений – платформа ADY Smart, которая позволяет отслеживать все этапы грузоперевозки в режиме реального времени. Теперь процесс оформления грузов занимает всего 20 минут благодаря цифровой системе разрешений на работу, исключающей необходимость бумажного документооборота.

Еще одним важным шагом стало внедрение единой электронной накладной CIM/SMGS, которая упрощает международные перевозки, ускоряет таможенные процедуры и снижает риски, связанные с пересечением границ. Эти нововведения не только повышают удобство и скорость грузоперевозок, но и способствуют развитию международной торговли и укреплению экономических связей.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways introduces single window system for cargo transportation
Версия на азербайджанском языке ADY yükdaşımalar üçün “bir pəncərə” əsaslı xidmətlər paketi istifadəyə verib

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