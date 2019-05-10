Джавид Гурбанов: Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» состоялась встреча с гендиректором Международного союза железных дорог Жан-Пьером Лубину.

Как сообщили Report в ЗАО, в ходе встречи председатель «Азербайджанских железных дорог» Джавид Гурбанов отметил, что в последние годы, благодаря развитию транспортной системы, и в частности, железных дорог, Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр. В процессе претворения в жизнь международных и региональных транспортных проектов предпринимаются успешные шаги по увеличению транзитного потенциала страны, модернизируется современная железнодорожная инфраструктура. Усовершенствование деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортных коридоров «Север-Юг», «Юг-Запад», а также Транскаспийского международного транспортного маршрута нацелено на рост транзитного потенциала стран-участниц этих проектов.

Затем состоялось обсуждение вопросов расширения связей.

В свою очередь, Жан-Пьер Лубину отметил удовлетворенность проделанной в Азербайджане работой по расширению транспортно-логистических возможностей страны, а также подчеркнул важность наращивания двусторонних связей в дальнейшем.

Гость также ознакомился с работами, проделанными в Бакинском международном морском торговом порту и на Бакинской пассажирской станции.

Отметим, что Международный союз железных дорог был создан 20 октября 1922 года с целью унификации процедур между железными дорогами европейских стран.

В союз входят свыше 200 железнодорожных компаний из почти 100 стран мира. Главная задача союза заключается в повышении конкурентоспособности железнодорожного транспорта как самого надежного и экологичного в мире.

Союзом также разработаны стандартные требования к контейнерным перевозкам и перевозкам других товаров железнодорожным транспортом.