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В АЖД сообщили о снижении скорости грузовых и пассажирских поездов

В АЖД сообщили о снижении скорости грузовых и пассажирских поездов В целях обеспечения безопасности движения на фоне сильного ветра и осадков, наблюдающихся в Баку и регионах, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизило скорость пассажирских поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой и маршрутам Баку-Агстафа-Б
Инфраструктура
17 декабря 2023 г. 20:20
В АЖД сообщили о снижении скорости грузовых и пассажирских поездов

В целях обеспечения безопасности движения на фоне сильного ветра и осадков, наблюдающихся в Баку и регионах, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизило скорость пассажирских поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой и маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АЖД.

"Вновь рекомендуем участникам движения проявлять высокую бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов. Призываем пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах", - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за нестабильной погоды также снижена скорость грузовых поездов.

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Версия на азербайджанском языке ADY: “Sərnişin və yük qatarlarının sürət həddi endirildi” 

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