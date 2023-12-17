В АЖД сообщили о снижении скорости грузовых и пассажирских поездов

В целях обеспечения безопасности движения на фоне сильного ветра и осадков, наблюдающихся в Баку и регионах, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизило скорость пассажирских поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой и маршрутам Баку-Агстафа-Б

В целях обеспечения безопасности движения на фоне сильного ветра и осадков, наблюдающихся в Баку и регионах, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизило скорость пассажирских поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой и маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АЖД.

"Вновь рекомендуем участникам движения проявлять высокую бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов. Призываем пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах", - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за нестабильной погоды также снижена скорость грузовых поездов.